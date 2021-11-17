“Tam Bana Göre Festival”de Çorum’dan kapsamlı tanıtım

Başkent Millet Bahçesi’nde 16 – 21 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen “Tam Bana Göre Festival”e Türkiye’nin 81 ilinden belediyeler ve gençler katılırken, festivalde Çorum Belediyesi de yerini aldı. Çorum Belediyesi’nin açtığı stantta Sıklık Tabiat Parki içindeki Gençlik Obası’nın maketi de sergilenerek tanıtımı yapıldı.



Çorum Belediyesi’nin gençlere yönelik faaliyetlerinin de tanıtıldığı stantta festivale katılan gençlerle badminton etkinliği düzenlenecek. Ayrıca standı ziyaret edenlere Çorum leblebisi ikram edilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından katılan gençlerle dev bir festivale ev sahipliği yapan Millet Bahçesi’nde konserler, sergi alanları, yöresel lezzetler, deneyim alanları, atölyeler, VR etkinlikler, sertifikalı eğitimler, e-learning eğitimlerine giriş imkânı, Etnospor, sürpriz yazarlarla söyleşiler, sahaflar ve yayıncılar, girişimcilikten edebiyata konferanslar, özel lezzetler ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen belediyelerin stantları yer alıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile açılışı yapılan festivale Çorum’dan da AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Partili Belediyelerin başkanları da ilgi gösterdi. Bilindiği gibi Belediye’nin yaptığı Çorum Obası Kampı da AK Partimizin Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından “Gençlik ve Yerel Yönetimler” konulu yarışmada “Gençlik hizmetlerine yönelik fiziki belediyecilik yatırımları” alanında birincilik ödülüne layık görülmüş ve ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanı Aşgın’a vermişti.

(Volkan SINAYUÇ)

