Tam 68 yıllık mesleğe veda

Tuygun Büğdüz 84 yaşında…Çorum’da manifaturacı veya kumaşçı denince ilk akla gelen ticaret adamlarından.

Tam 68 yıldır bu mesleği icra ediyor.

Zafer Çarşısı’nın zemin katındaki mağazasında ise 40 yıldır, Altınyıldız, Aksu, Bossa gibi marka kumaşların satışını yapıyor.

Gazetemizi ziyaret eden Tuygun Büğdüz, yaşının ilerlemesi nedeniyle işyerini devretme kararı aldığını ve esnaflığa veda edeceğini söyledi. (Haber Merkezi)

