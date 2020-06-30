Talip Geylan’dan Bakan Selçuk’a ziyaret
Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu bünyesindeki Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Osmancıklı hemşehrimiz Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Güncel 30.06.2020, 19:32
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Milli Eğitim Bakanı Bakan Ziya Selçuk ile eğitim çalışanlarının güncel meseleleri hususunda görüş alışverişinde bulunan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Bakan Selçuk’a eğitim çalışanlarının beklentilerine karşı gösterdiği yakın alakadan dolayı teşekkür etti.
Talip Geylan ziyarette Bakan Selçuk’a sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması, Temmuz 2017’de ataması yapılan öğretmenlerin Ağustos mazeret tayinlerinin yapılması, meslek kanununun beklentileri karşılayacak ölçüde çıkarılması, liyakatı esas alan adaletli bir yönetici atama sisteminin getirilmesi, roje okullarına yönetici ve öğretmen atamada yaşanan rezaletlerin sonlandırılması gibi talepleri iletti.
(Haber Merkezi)
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