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Talip Geylan, Çorum’a geliyor

Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan bugün Çorum’a gelerek bazı ziyaretlerde bulunacak.

Talip Geylan, Çorum’a geliyor

Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan bugün Çorum’a gelerek bazı ziyaretlerde bulunacak.

15 Ekim 2019 Salı 00:05
Talip Geylan, Çorum’a geliyor

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Çorumlu hemşehrimiz Genel Başkanları Talip Geylan’ın bugün bir takım ziyaretlerde bulunmak ve temsilcilik büro açılışını yapmak üzere ilimize geleceğini açıkladı.

Selim Aydın, “Genel Başkanımız Talip Geylan bugün ilk olarak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü saat 14.00’de makamında ziyaret edecektir. Daha sonra ise saat 15.00’de Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yetkili sendika olarak temsilcilik büromuzun açılışı yapacaktır. Aynı gün saat 19.00’da ise Hanoğlu Konağı’ndaki HİTÜ İstişare toplantısına katılacaktır” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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