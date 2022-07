Talha Bora Öge, Çorumlu hayranları ile buluştu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Çorum Belediyesi'nin davetlisi olarak kente gelen Radyo Programcısı ve Şair Talha Bora Öge’nin şiir ve türkü konserine Çorumlular yoğun ilgi gösterdi.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen programda sahne alan Talha Bora Öge, demokrasi nöbetlerinin ilk başladığı günder de Çorumda olduğunu hatırlatarak, “Bu meydanın dolu olması dosta güven düşmana korku verir. Bu geceye dair söylenecek çok şey var. Anlatılacak çok şey var. Ezelden son ana kadar hala şehit vermeye devam ediyoruz. Bu toprakların birliği bütünlüğü uğruna ezanı Muhammedi dinmesin, şanlı bayrağımız dalgalansın inmesin diye can vererek ölümsüzleşen şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

15 Temmuz’a baktığımızda çok önemli bir şeyi daha görerek öğrendiklerini anlatan Öge, “Gençlik birilerinin çokta korktuğu ve zannetiği gibi değilmiş. O gün gençlik vatanına sahip çıktı. Bu toprakların gençliği Çanakkale’deki dedelerinin hakiki torunları olduğunu gösterdi. Demek ki Çanakkale’den alınması gereken dersi almış bu milletin öz evlatları. Bu milletin yerli ve milli delikanlıları Çanakkale’yi iyi okumuş. Çanakkale’yi iyi okuduğumuzda şunu görürüz birliğini, beraberliğini eğer muhafaza edersen hiç ummadığın anda bir yerden darbe geldiğinde seni yıkamaz. Bizde Allah kiminle beraber ise o kazanır. Eğer biz şunun farkında olursak bir daha bu ülkede darbelere teşebbüs edemez hiç kimse.

15 Temmuz’u hatırlamak şu açıdan çok değerli. Hazırlıksız olduğumuz anda bile güya ellerinde çok imkanlar olduğunu sanan bu azınlık hain güruh tüm destekçilerini arkasına almış olsa bile farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu bilerek umudumuzu yitirmeden gücümüzün farkında olarak sabahlarsak o zaman Allah bizim yanımızda olur ve o zaman kazanırız.

Dikkat edin darbe demiyoruz, teşebbüste kaldılar o gece çok şükür. İnşallah ilelebet bu topraklarda bir daha darbe teşebbüsünü bırakın bunun hayalini dahi kuramayacaklar. Bu açından da önemli 15 Temmuz. O gün Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara çağırdığı konuşmasına bakın zerre bir tereddüt yok ses tonunda. Çok kararlı ve tane tane ne söylenmesi gerekiyorsa onu söylüyor. Bir milletin lideri kendi canına kast edildiği bir ortamda bu kadar kararlı ve korkusuz tane tane çıkın meydana bende geliyorum diyor. Korkmayın diyor. Allah ondan razı olsun. Cumhurbaşkanımızın o çağrısından sonra meydana çıkan kim varsa Allah onlardan da razı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında gençlere de seslenen Öge, “Avrupa’ya, şuraya, buraya sizleri çok özendirmeye çalışıyorlar ya unutmayın bizim bizden başka dostumuz yok. Bunu anlamadığımız sürece bir arpa boyu yol alamayız. Bunu anladığımızda seni ayrıştırmaya çalışanın gözünün içine bakmayacaksınız. Bunu anladığınızda onların gözünün içine bakıp biz Çanakkale’de, 15 Temmuz’da birlikte kazandık diyeceksiniz. Bundan sonra da kazanacaksak ayrışarak değil birleşerek kazanacağız diyeceksiniz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne kadar tuzak kuran varsa o tuzaklarını kuranlarla birlikte bertaraf etsin” şeklinde konuştu.

Konuşmasında değerlerimize sahip çıkılması için çağrıda bulunan Öge, şunları kaydetti; “Ezelden beri birilerinin bu topraklarda oyunları hiç bitmemiş. Bunu nasıl yapışlar. Müfredata girmişler. Çocuklarımızın okulundaki kitabın içerisine girmişler. Toplumun içerisine bize ait olmayan sözleri atmışlar. Özümüzle alay edercesine ağıtlarımızı oyun havasına çevirmişler. Bizi yıllarca birileri ayakta uyutmuş. Hey On beşli nedir? Yıllarca bu milleti ağıta oynattılar. Çanakkale’ye savaşmak için giden Hüseyin isimli gencecik fidanın nişanlıyken gitmesi döndüğünde nişanlısını bulamamasının acı hikayesidir. Ağıttır. Bunu bilince ne olacak. Eğer biz, bu millet için bu vatan için savaşan birisine sahip çıkmazsak birileri bizim kutsallarımızla oynamaya devam ederler. Mesela bu topraklarda bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Hadi oradan. Her koyun kendi bacağından asılır. Hadi canım. Bize ait olmayan bu fitne tohumlarını, ayrık otlarını temizleyeceğiz. Herkes şunu not etsin. Eğer diğerlerine uyarsan değerlerinden olursun. Bu toplumu ayakta tutan değerleridir. Anaya, babaya saygısıdır. Ezana saygısıdır. Babaya saygısıdır. Bizim milletimiz ekmek yere düştüğünde öper. Bu millet ekmeği kutsal görür yerde tutmaz. Yemek bittiğinde kırıntılarına kadar yer. Ezan okunduğunda müziği kapatır. Ezana, bayrağa Kur’ana saygılıdır. Kur’an’a saygı noktasında da bizi şu hale getirdiler. Kur’an-ı Kerim’e saygı öyle çok güzel kılıflara sararak duvara asmakla olmaz. Tamam yüksekte tutalım, güzel kılıfı olsun. Ama uzak durmayalım. Biz değerlerimize sahip çıktığımız müddetçe Allah bizi korur. O gecede bizi korudu ve biz kazandık”

Programı Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Per. Alb. Mehmet Emin Altan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil ibrahim Aşgın, Talha Bora Öge'ye çiçek verdi.