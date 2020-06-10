“Taleplerimiz için mücadelede kararlıyız”

Toplantının açılışında teşkilat mensuplarımıza seslenen Genel Başkan Önder Kahveci salgın süreci, sağlık çalışanlarının mağduriyetleri ve talepleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına salgınla kahramanca mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anarak, virüse yakalananlara da acil şifalara dileyerek başlayan Kahveci, Virüsü yenen teşkilat mensuplarına da geçmiş olsun dileklerini iletti. Kahveci, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit olarak kabul edilmesi için girişimlerde bulunduklarını, bunun hayata geçmesini istediklerini de ifade etti.

Türkiye’nin salgınla başarılı bir şekilde mücadele ettiğini ve dünyaya örnek olduğunu kaydeden Genel Başkan Önder Kahveci, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının taleplerinin görmezden gelindiğini kaydeden Kahveci, “Sağlık çalışanlarının Türk milletinden beklediği teşekkür ve duanın necip milletimiz tarafından gerçekleştirildiği ama yöneticilerden beklediği sorunların çözülmesi ve alın terinin heba edilmemesi taleplerinin görmezden gelindiğine dikkat çekti. Döner sermayede kalıcı çözüm gerektiğini de anlatan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, filasyonda görev alan aile hekimliği çalışanları, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık meslek mensubu dışındaki tüm çalışanlara hiçbir ilave ücret verilmediğini belirtti.

Türk Sağlık-Sen olarak günü kurtarma girişimleri yerine kalıcı çözümler beklediklerini ifade eden Önder Kahveci taban aylığa zam, döner sermaye sisteminin baştan aşağı yenilenmesi gibi taleplerini gündemde tutmaya devam edeceklerini ve döner sermaye sisteminin çalışan eksenli bir hale gelmesinin zaruri olduğunu kaydetti.

Konuşmasında 3600 ek göstergesinin hayata geçmesi ve sözleşmelilere kadro verilmesi gerektiğini anlatan Kahveci, kamuda kadrolu istihdam dışındaki tüm ucube istihdam modellerinin terk edilerek tüm sözleşmelilere kadro verilmesi için mücadeleye devam ettiklerini kaydetti. Hizmetlilerinde yıllardır hak ettikleri, görevlerini yaptıkları memurluk kadrosuna geçişlerinin sağlanması meselesinin de nihayete erdirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sınavsız unvan değişikliği gibi haklı bir talebinde kabul edilmesi gerektiğinin bu yönde de çağrı yaptıklarını belirtti.

Sözleşmeli çalışmaya karşı oldukları gibi sözleşmeli yöneticiliğe de karşı olduklarını vurgulayan Genel başkanımız Önder Kahveci “ Sağlık Bakanlığı yanlış bir uygulama olmasına rağmen sözleşmeli yöneticilikte hala ısrar ediyor. Tüm yönetici sözleşmeleri 15 Ağustos’ta yenilenecek. Bu süreçte temel beklentimiz yönetici kriteri olarak sadece ehliyet ve liyakatin esas alınmasıdır. Birilerine sadakat değil Türk devletine sadakat aranmalıdır. Bu yönde çağrılarımızı sıklaştıracağız” dedi.

Biz Türk Sağlık-Sen’in tüm gücüyle sağlık çalışanlarının yanında olmaya, onların hakkı ve hukuk için girişimlerde bulunmaya, kamuoyu oluşturmaya ve çözüm üretilmesine katkı sunmaya devam edeceğini vurgulayan Kahveci, çalışanın hak ve hukukun zarar görmemesi için tüm güçlerini kullanacaklarını ifade etti. (Haber Merkezi)