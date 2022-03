“Taleplerimiz için 8 Mart’ta alanlarda olalım”

Yürüyüşün Saat Kulesi’nde saat 17.30’da yapılacak basın açıklaması ile son bulacağını kaydeden Doğan, “Neşeyle ve dayanışma ruhuyla tüm kadınları 8 Mart’ta alanlara bekliyoruz” dedi.

8 Mart’ın, 164 yıl önce New York’ta dokuma işçisi kadınların daha iyi çalışma koşulları ve eşitlik için can verdiği isyanın adı olduğunu belirten Doğan, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Bugün ataerkiye ve kapitalist sömürüye karşı dünyanın dört bir yanından her renkten kadınlar olarak bu isyanı dalga dalga büyütüyoruz.

Emeğimiz, bedenimiz kimliğimiz bizimdir. Haklı taleplerimiz için hep birlikte 8 Mart alanlarında olalım.

Kadınlar için daha fazla yoksulluk, şiddet, göç ve ayrımcılık anlamına gelen savaş politikaları son bulsun. Eşit ve özgür biçimde barış içinde bir arada yaşamın sağlanacağı demokratik koşulların oluşması sağlansın,

İstanbul sözleşmesi başta olmak üzere kadınlardan yana imza atılan uluslararası sözleşmeler etkin uygulansın. Daha çok örgütlenelim, kadın dayanışmasını ve mücadelesini birlikte daha çok büyütelim. Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var! Öyleyse haydi hep birlikte özgürleşelim, değiştirelim.” (Haber Merkezi)