Taksiler için dezenfeksiyon kararı

Salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati derecede önemli olduğunun belirtildiği kararda kişiler tarafından şehir içi ve şehirler arası ulaşımda tercih edilen ticari taksilerin faaliyetleri sırasında gerek araç içi alanın darlığı, gerekse bu alanların gün içinde birçok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı riskler ortaya çıktığı belirtildi.

Toplantıda; ticari taksi duraklarının ve ticari taksi olarak kullanılan araçların en az haftada bir kez düzenli aralıklarla temizlenmesine/dezenfekte edilmesine, gerektiğinde ibraz edilmek üzere araç dezenfeksiyonunu gerçekleştiren yetkili kurum, kuruluş veya odalar tarafından düzenlenmiş, aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belgenin araçta bulundurulmasına, Ticari taksi şoförlerinin, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmelerine ve araçta mutlaka maske kullanmalarına, Ticari taksi duraklarında Koronavirüs (Covid-19) hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapılmasına, duraklara el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler asılmasına, Ticari taksi duraklarında kişiler arası sosyal mesafenin (3-4 adım, 1 metre) korunmasına, ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı olan, Covid-19 şüphesi bulunan ya da son 14 gün içinde Covid-19 vakası ile teması olan taksi şoförlerinin çalıştırılmamasına, en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine, Ticari taksi durağının içinde sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, masa yüzeyleri, elektrik düğmeleri gibi) sık sık temizlenmesine/dezenfekte edilmesine, Ticari taksilerdeki klima sistemi havalandırmasının, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması şeklinde olmasına, klimanın iç havalandırma sistemi (içerideki havanın tekrar içeriye verilmesi) fonksiyonunun kullanılmamasına, Ticari taksilerde şoförler tarafından, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulmasına, ticari taksi şoförlerinin taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirmelerine, Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemesine, Müşterilerin ticari taksilere maskesiz binememelerine, Covid-19 şüphesi ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) gösteren müşterilerin sağlık merkezine yönlendirilmesine,

Ticari taksi şoförleri tarafından, hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin silinmesine/dezenfekte edilmesine ve araç içerisinin havalandırılmasının sağlanmasına,

Meslek odaları ve işletmeciler tarafından, taksi ücretlerinin fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılmasına, Alınan kararların uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için Belediye Başkanlığı, kolluk birimleri, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, meslek odaları tarafından gerekli koordinasyonun yapılmasına, konunun trafik denetim ekipleri tarafından etkin şekilde denetlenmesine, karar verildi. (Haber Merkezi)