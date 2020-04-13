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Takside müşteri güvenliği

Çorum’da yıllardır taksicilik yapan Levent Kubat isimli şoför, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aracında brandalı önlem aldı.

Takside müşteri güvenliği

Çorum’da yıllardır taksicilik yapan Levent Kubat isimli şoför, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aracında brandalı önlem aldı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 21:30
Takside müşteri güvenliği

Aracının şoför koltuğu çevresini şeffaf brandayla kapatıp yolcularla arasına mesafe koyan Milönü Taksi şoförlerinden Levent Kubat, brandaya açtığı bölmeden de müşterilerinden parasını almaya başladı.

Müşterilerinin ve kendisinin can güvenliği için bunu yaptığını söyleyen Kubat; “Dünyayı ve ülkemizi sarmış olan koronavirüs salgını hepimizi etkiledi. Ben de hem kendimin hem de müşterilerimin can güvenliği için böyle bir önlem alma gereği hissettim. Tedbir amacıyla ön koltuklar ile arka koltukları özel bir branda ile kapattım” dedi.

Müşterilerin ilk başta aracına bindiklerinde şaşırdığını ve bu brandayı yapmadan önce aracını dezenfekte ettirdiğini dile getiren Levent Kubat, daha sonra memnuniyetlerini dile getirdiklerini vurgulayarak milletimizin biran önce virüs belasından kurtulmasını diledi.

(Ömür SOYTEMİZ)

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