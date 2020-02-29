Taksici Kemal Köse’nin acı günü

Valilik yanındaki Vilayet Taksi Durağı’nda görev yapan Kemal Köse’nin, rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören annesi Hanife Köse, dün gece saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde hastane morgundan alınan Köse’nin cenazesi, Abdibey Camisi’ne götürüldü. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köse’nin cenazesi, Çiftlik Mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Yusuf ÇINAR)