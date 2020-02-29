Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 10°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105994
ALTIN
316.333
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9909
EURO
6.8405

Taksici Kemal Köse’nin acı günü

Çorum’un sevilen taksicilerinden Kemal Köse’nin annesi Hanife Köse vefat etti.

Taksici Kemal Köse’nin acı günü

Çorum’un sevilen taksicilerinden Kemal Köse’nin annesi Hanife Köse vefat etti.

29 Şubat 2020 Cumartesi 11:59
Taksici Kemal Köse’nin acı günü

Valilik yanındaki Vilayet Taksi Durağı’nda görev yapan Kemal Köse’nin, rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören annesi Hanife Köse, dün gece saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde hastane morgundan alınan Köse’nin cenazesi, Abdibey Camisi’ne götürüldü. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köse’nin cenazesi, Çiftlik Mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Yusuf ÇINAR)

İlgili Haberler
Ali Bektaş babasını kaybetti 
Ali Bektaş babasını kaybetti 
“28 Şubat darbesi milletin dini inançlarına yapılmıştır”
“28 Şubat darbesi milletin dini inançlarına yapılmıştır”
Çorum Valiliğinden "koronavirüs" açıklaması
Çorum Valiliğinden "koronavirüs" açıklaması
Basın İlan Kurumundan basın derneklerine yardım
Basın İlan Kurumundan basın derneklerine yardım
Yılmaz Morgül konserlerini iptal etti
Yılmaz Morgül konserlerini iptal etti
Jandarma’dan okulda tanıtım
Jandarma’dan okulda tanıtım

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim