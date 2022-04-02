Taksici esnafı, evinde "ölü" olarak bulundu

Anne ve babasının uzun süre haber alamaması nedeniyle merak ettikleri için eve geldiklerinde oğullarını hareketsiz yattığını gören anne ve baba, durumu hemen polise haber verdi.

Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Fazlı Özdemir’in yalnız ikamet ettiği Ata Caddesi’ndeki evine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede Özdemir’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Fazlı Özdemir'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.