Takla atan otomobil ters döndü; sürücü öldü
Osmancık’ta kaza da ölen kişinin Zeytinburnu Müftülüğü'nde murakıp olarak görev yapan Cengiz Aykaç olduğu öğrenildi.
Osmancık ilçesinde orta refüje çarparak takla atıp, ters dönen otomobilin sürücüsü Cengiz Aytaç (34) yaşamını yitirdi.
Kaza dün akşam saatlerinde İstanbul-Samsun D-100 kara yolu Akören köyü Hacıhasan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Amasya’nın Suluova ilçesine giden Cengiz Aytaç yönetimindeki 05 AAR 741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Aytaç, ters dönen otomobilde sıkışırken, çevredeki diğer sürücülerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde sürücü Cengiz Aytaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cengiz Aytaç'ın, Zeytinburnu Müftülüğü'nde murakıp olarak görev yaptığı öğrenildi.
(Mustafa Ulusoy)
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