Takla atan otomobil ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı
Çorum’da kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarına devrildi. Kaza da 2 kişi yaralandı.
Güncel 06.02.2022, 15:18 06.02.2022, 15:20
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Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 19 ABD 436 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Ağaca çarparak durabilen araç hurdaya dönerken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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