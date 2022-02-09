Takla atan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
Çorum’un Osmancık ilçesinde takla atan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Güncel 09.02.2022, 21:35
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Kaza Akören köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametinden Samsun yönüne giden, Cengiz Aytaç yönetiminde 05 AAR 741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Aykaç’ın öldüğü belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Mustafa Ulusoy)
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