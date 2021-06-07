“Takipçisi olacağız”

Duruşma öncesi CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Adliye önünde yaptığı açıklamada, “Aslıhan ne ilk öldürülen kadın belli ki neden son olacak. Dün de yine Kırıkkale’de bir kadın evli olduğu erkek tarafından katledildi. Ben tüm davaları takip etmeye çalışıyorum. Tüm katillerin söylemleri ortak. ‘Beni tahrik etti, o saatte sokakta ne işi vardı. Seni öldürürüm 3-5 ay yatar çıkarım.’ Cezasızlığın bu ülkede o kadar yerleşik olduğunu biliyorlar ki katiller bundan cesaret alarak kadınları rahatça katledebiliyorlar” dedi.

Milletvekili Taşcıer, sonuna kadar bu davanın takipçisi olacaklarını söyledi. (Yusuf ÇINAR)

