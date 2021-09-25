Tahtasız’dan Zanaatkarlar’a övgü

Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gazi Uysal, İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan, il yönetim kurulu üyesi Meftun Karatepe, merkez İlçe yönetim kurulu üyesi Yusuf Sapancı ile birlikte Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi’ne giden İl Başkanı Tahtasız, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Numan Özçetin ve Yalçın Keşçi ile kooperatif ortakları, yüklenici firma yöneticileri tarafından karşılandı.

PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Balaban’ın da yer aldığı ziyarette kooperatif yönetimi tarafından CHP heyetine yemek ikramında bulunuldu.

Başkan Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki heyet, ardından da kooperatif inşaat alanına gezdiler.

Tahtasız’a inşaatı tamamlanan Hurdacılar Sitesi’ni gezdirerek bilgiler veren Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, inşaatları tamamlanan işyerlerine yakın zamanda taşınmaların olacağını ifade etti.

Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi’nin de sektörlerin ayrı ayrı siteler halinde olacağının altını çizen Mustafa Fındıkcı, kooperatifin tamamlandığında kent merkezinde bulunan çoğu sektöre ait işyerlerinin siteye taşınacağını kaydetti.

Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri ve yüklenici firma Par Plastik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. yöneticileri ile fedakarca ve uyum içerisinde çalışarak, kooperatif ortaklarının kendilerine verdiği sorumluğu yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.



Fındıkcı, CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindeki heyete, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da, ilk defa görme fırsatı bulduğu Zanaatkarlar Kooperatifi’nin Çorum için büyük bir kazanç olduğunu dile getirdi. Kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür eden ve “Allah emek veren herkesten razı olsun” diyen Mehmet Tahtasız, “Türkiye genelinde benzeri var mıdır bilmiyorum, ama çok güzel ve örnek bir proje olmuş. Çalışmalar da esnafımız adına sevindirici biçimde devam ettiriliyor. Esnaf için fedakarca çalışan Başkan Mustafa Fındıkcı, uyumlu çalışan yönetim kurulu üyeleri ve oldukça tecrübeli bir müteahhit var burada. İnanıyorum ki bu ekip kısa süre içerisinde bütün işyerlerini bitirip hak sahiplerine teslim edecektir. Ancak, bu tür kooperatiflerde parasal konuda sıkıntı yaşanmaması lazım. O nedenle de devletin kooperatiflere özel kredi imkanları sağlaması gerekir” diye konuştu.

Esnafın her zaman yanında olduklarını ve esnafı siyaset üstü gördüklerini belirten CHP İl Başkanı Tahtasız, toplumu ayakta tutan kesimin esnaf olduğunu, esnafın iyi kazanması halinde hem yanında eleman çalıştırarak istihdam sağladığını, hem de vereceği vergilerle devletin bütçesine katkı yaptığını vurguladı.

S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ndeki başarılı çalışmanın kendisini memnun ettiğine dikkat çeken Tahtasız, parti olarak gerek belediye meclisinde, gerekse de diğer mecralarda kooperatif adına yapılması gereken üzerlerine düşen ne varsa desteğe hazır olduklarını da sözlerine ekledi.