Tahtasız’dan yangınzede esnafa geçmiş olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Keresteciler Sitesi’nde bir işyerinde çıkan yangının ardından, işyeri sahibi Osman Gödek’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Keresteciler Sitesi’nde çıkan yangın sonucu ardiye olarak kullandığı işyeri tamamen yanan Osman Gödek’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangın yerinde incelemeler yapan CHP İl Başkanı Tahtasız, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Allah beterinden korusun. Her zaman ve her koşulda yanınızdayız” diye konuştu.

Tahtasız’a ziyareti sırasında Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ ile bazı parti yöneticileri de eşlik etti. (Haber Merkezi)