Tahtasız’dan özel çocuklara şefkat

Engelli ailelerin ve çocukların taleplerini dinleyerek gönlünü alan CHP İl Başkanı Tahtasız, sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

Engelli aileler, maddi durumu iyi olmayan ailelerin ve engelli çocukların sosyal faaliyetlerinin son derece sınırlı olduğunu belirterek Belediye’nin şehir dışı geziler ve günübirlik de olsa tatil düzenleyerek çocukların eğlenmesine, değişik bölgeleri ve insanları tanımalarına yardımcı olmasını istedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise ailelerin taleplerini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a iletti. Aşgın, konuyu değerlendireceklerini ve uygun bir zamanda bu tür geziler düzenleyebileceklerini söyledi.

,

(Uğur GÖRKEM)

