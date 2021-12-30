Son Dakika
Tahtasız’dan Muhtar Patıroğlu’na ziyaret
Güncel 30.12.2021, 22:27
23
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum merkez Buharaevler Mahallesi Muhtarlığı’nı ziyaret ederek mahallenin sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.
CHP İl Başkanı Tahtasız, beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve parti yöneticisi Yurdal Topakkaya ile birlikte Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu’nu ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Muhtar Patıroğlu, Tahtasız ve beraberindekilere yakın ve sıcak ilgisi nedeniyle teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|50
|2. Chelsea
|20
|42
|3. Liverpool
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. West Ham
|19
|31
|6. Tottenham
|17
|30
|7. M. United
|17
|28
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|18
|25
|10. Brighton
|18
|24
|11. Crystal Palace
|19
|23
|12. Aston Villa
|18
|22
|13. Southampton
|19
|21
|14. Brentford
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|17
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8