Tahtasız’dan Muhtar Patıroğlu’na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum merkez Buharaevler Mahallesi Muhtarlığı’nı ziyaret ederek mahallenin sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

CHP İl Başkanı Tahtasız, beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve parti yöneticisi Yurdal Topakkaya ile birlikte Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu’nu ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Muhtar Patıroğlu, Tahtasız ve beraberindekilere yakın ve sıcak ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

