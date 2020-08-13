Tahtasız’dan Hıdırlık esnafına geçmiş olsun ziyareti

Edinilen bilgiye göre; Hıdırlık bölgesi Keresteciler Sitesi’nde bir atölyede başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 2 atölye ile bir traktör yandı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, olayın ardından Keresteciler Sitesi’ne giderek incelemelerde bulundu. Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileterek, yetkililerden bilgi alan Tahtasız, “Allah daha büyük felaketlerden korusun. Her zaman esnafımızın yanındayız. Üzerimize düşen herhangi bir görev ve sorumluluk olursa gereken desteği her zaman vereceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi.

Esnaf Odası başkanları ve keresteci – marangoz esnafı ise daha sağlıklı, daha güvenli, daha uygun koşullarda çalışıp üretim yapabilecekleri bir siteye taşınmak istediklerini söylediler.

Mevcut Keresteciler Sitesi’nin şehir merkezinde kaldığını ve esnafın ihtiyaçlarına cevap vermediğini dile getiren esnaf, bir an önce yeni bir siteye kavuşmak istediklerini, bu konuda yetkili kurumların desteğini beklediklerini anlattılar.

Yangın yerinde incelemeler yaparak esnafın sorunlarını dinleyen Tahtasız, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tahtasız’a ziyareti sırasında; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcısı Ferda Suiçmez ve bazı partililer de eşlik etti.