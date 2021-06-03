Tahtasız’dan Genel Başkan Yardımcılarına ziyaret

Genel Merkezi ziyaret ederek CHP Genel Başkan Yardımcıları ile görüşmeler yapan Tahtasız, hem parti çalışmaları hakkında bilgi verdi, hem de Çorum’un temel sorunlarını ileterek, çözüm için destek istedi.

İl Başkanı Tahtasız, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Veli Ağbaba ve Tuncay Özkan’ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerde ülke ve Çorum gündemi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Tahtasız, yakın ve sıcak ilgileri nedeniyle Genel Başkan Yardımcılarına teşekkür etti.

Tahtasız, ayrıca Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı hemşehrimiz Kenan Nuhut ile de bir görüşme yaparken, CHP Spor Kurulu’nun 19 Mayıs 1919 Sporcu Hatıra Ormanı etkinliğine katıldı.

(Haber Merkezi)

