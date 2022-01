Tahtasız’dan engelli vatandaşlara sıcak ilgi

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak ile birlikte engelli vatandaşları ziyaret etti.

Beraberinde İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan ve Dernek Başkanı Ertuğrul Kazak ile birlikte Selin Kaya ve Yüksel Çalbıyık isimli engelli vatandaşları ziyaret eden Tahtasız, her zaman ve her koşulda engellilerin yanında olduklarını belirterek, engelli sorunlarının karşılıklı anlayış ve toplumsal farkındalık ile çözülebileceğini söyledi.

Dernek Başkanı Ertuğrul Kazak ve dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden Tahtasız, sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.

Tahtasız, engellilerin sorunlarının belirli gün ve haftalarla sınırlı tutulamayacağını, yılın diğer günlerinde de engellilerle ilgilenilmesi gerektiğini, engellilerin sevgiye, ilgiye, dayanışmaya ve toplumsal farkındalığa ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti. İl Başkanı Tahtasız, “Toplumda her ferdin olduğu gibi engelli fertlerin de doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde yararlanmalarının temini, şartlarının en üst seviyeye yükseltilmesi ve sosyal hayata dâhil edilmeleri; insana ve topluma karşı olan sorumluluğumuzun bir gereğidir” dedi.

Tahtasız, tüm vatandaşları engellilere yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırdı.