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Tahtasız’dan “Çanakkale Zaferi” mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Biliyoruz ki ülkemizin huzuru ve mutluluğu bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimizin geride bıraktıklarının huzurundan geçer” ifadesini kullandı.

Tahtasız’dan “Çanakkale Zaferi” mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Biliyoruz ki ülkemizin huzuru ve mutluluğu bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimizin geride bıraktıklarının huzurundan geçer” ifadesini kullandı.

18 Mart 2020 Çarşamba 00:15
Tahtasız’dan “Çanakkale Zaferi” mesajı

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Tüm şehit yakınlarına şükranlarımı sunar, milletim adına kalplerine nakşedilmiş acılarını paylaşıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Tahtasız, açıklamasının devamında şöyle dedi:

“18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde büyük zaferin tüm kahramanlarını, bu topraklar için toprağa düşmüş pak alınları öpülesi tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Conkbayırı'nda verdiği taarruz değil ölüm emriyle harmanlanan vatan sevgisiyle yetişmiş şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz.” (Haber Merkezi)

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