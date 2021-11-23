Tahtasız’dan Büğet köylülerine teşekkür

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Büget Köyü’ne giderek yapılan anlamlı birliktelikten dolayı kutladı.

Bilindiği gibi Büğet Köyü’nde yaptırılan 2,5 metre uzunluğundaki heykelin açılışı 10 Kasım 2021 günü Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde saat 09.05'teki saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile yapılmıştı.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Muhtar Saffet Kışla ve Dernek Başkanı Ceylan Yaşar nezdinde tüm köy halkına teşekkür ederek, bu çalışmanın diğer köylere de örnek olmasını diledi. Büğet Köyü ziyaretine; ayrıca İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve bazı yöneticiler katıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

