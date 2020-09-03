Tahtasız’dan balıkçı esnafına hayırlı olsun ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 1 Eylül itibariyle sezonu açan balıkçı esnafını ziyaret etti.
Güncel 03.09.2020, 20:04
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Denizlerde avlanma yasağı 1 Eylül’de sona ererken, yeni sezonun ilk balıkları da tezgâha düştü.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum’da balık satışlarına başlayan Bahabey Caddesi üzerindeki Kaynar Balıkçılık ile Karaoğlan Balıkçılık’ı ziyaret ederek, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Tahtasız ayrıca Saat Kulesi çevresinde faaliyet gösteren Örnek Balıkçılık firmasını da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.
Tahtasız, sezonun durumu hakkında bilgi alarak balıkçıların sorunlarını dinledi.
(Haber Merkezi)
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