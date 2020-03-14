Tahtasız’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Yılmadan, usanmadan insanlara hizmet etmeye devam eden sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığını dile getiren CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, sağlıkta yaşanan sorunlara da dikkat çekti.

CHP İl Başkanı Tahtasız açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Şiddete uğrayan, şehir hastanelerinde yalnızlaştırılan, adaletsiz performans uygulamalarıyla köşeye sıkıştırılmaya çalışılan, beyin göçüne zorlanan, tüm bunlara rağmen yılmadan, usanmadan Sağlık sisteminde uygulanan yanlış politika ve aksaklıklara rağmen, gece gündüz büyük bir fedakarlıkla çalışan hekimlerimizin, sağlık emekçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirildiği, emeklerinin karşılığını aldığı bir Türkiye umuduyla Tıp Bayramı'nı kutluyorum”

(Mehmet DALAR)