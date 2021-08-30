Tahtasız’a Atatürk tablosu hediye etti

Eralp Armakan, üzerinde; “Alın size itibardan tasarruf… Dikkatle belindeki kemere bakın; kemerin derisi tek iğneli tokaya göre yapılmış, ortada tek delik var. Sonra kemer bozulmuş, ancak çift iğneli toka bulabilmiş, deriye yeniden çift delik açmışlar. Kurtuluş Savaşı bu yoklukta kazanıldı.” yazısının yer aldığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının -tablosunu hediye etti.

CHP İl Başkanı Tahtasız, anlamlı hediyesi nedeniyle Armakan’a teşekkür etti.

(Aliye ÖNCEL)

