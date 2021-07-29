Tahtasız: “Yeni bir kapanma dönemini reel sektörü perişan eder…”

Vakaların artışı karşısında iş dünyası, esnaf ve halkın tedirgin olduğunu dile getiren Tahtasız, yeniden kapanma döneminin yaşanmaması için aşılama çalışmalarına ağırlık verilmesi ve hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Şu ana kadar 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 39 milyon, 2. doz aşılama sayısının ise 24 milyon civarında olduğuna dikkati çeken Tahtasız, 2. doz hatta gerekiyorsa 3. doz aşılama için vatandaşın teşvik edilmesini, 2. doz aşısını yaptırmayanlar için bir takım kısıtlamalar getirilmesini, bu kararların da ivedilikle alınmasını talep etti.

Yeni bir kapanma dönemi yaşanması halinde reel sektörün çok daha büyük sıkıntıların içerisine gireceğini kaydeden Tahtasız, çalışma hayatının ve üretim sektörünün daha fazla olumsuzluk yaşamaması için acilen tedbir alınmasını istedi.

“Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim hayatlarının 1 yıl daha etkilenmemesi için de bu tedbirleri almalıyız” diyen Tahtasız, öğrencilerin eğitim hayatının daha fazla sekteye uğramaması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğinin altını çizdi.

Tahtasız, “Salgını yenmenin tek yolu aşılanma. İpe un sermeden tüm vatandaşlarımızın gereğini yapmasını bekliyoruz” diyerek aşılamaya önem verilmesi çağrısında bulundu.

