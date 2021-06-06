Tahtasız ve Tokgöz’den Seydi Demiray’a ziyaret

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ziyarette Yeniyol Mahallesi’nin sorunlarını not alarak sorunların giderilmesi noktasında çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Muhtarların vatandaşla siyasetçiler ve yöneticiler arasında bir köprü olduğuna değinen Mehmet Tahtasız ve Ulaş Tokgöz, pandemi döneminin sıkıntılarını, muhtaç vatandaşlara verilecek destekler konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demiray ise, Tahtasız ve Tokgöz’e çalışmalarında başarılar dileyerek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

