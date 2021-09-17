Tahtasız ve Tokgöz’den Eğitim-Sen ziyareti

Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Tahtasız ve Tokgöz, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı Çorum programına katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Tahtasız, sendikanın ve üyelerin sorunları, talepleri hakkında da bilgi alarak istişarelerde bulundu.

Ziyarete İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan da katıldı.

Şube Başkanı Beyaz, ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

