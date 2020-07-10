Tahtasız ve Tokgöz’den Ankara’da bir dizi ziyaret

Tahtasız ve Tokgöz, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’yı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Tahtasız ve Tokgöz ayrıca Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile İç Anadolu Belediyeler Birliği Sekreteri hemşehrimiz Salim Çoruk’u da ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında parti çalışmaları hakkında bilgi veren Tahtasız ve Tokgöz, ülke ve Çorum gündemi üzerine Akıllı, Yaşar ve Çoruk ile değerlendirme yaptı.

Öte yandan Çorum heyetini Ankara ziyaretinde Milletvekili Tufan Köse, TBMM eğitim ve sosyal tesisinde ağırladı.

(Haber Merkezi)