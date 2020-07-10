Tahtasız ve Tokgöz’den Ankara’da bir dizi ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcıları ile görüşmek üzere gittikleri Ankara’da bazı belediye başkanları ve bürokratları da ziyaret etti.
Güncel 10.07.2020, 20:07
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Tahtasız ve Tokgöz, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’yı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Tahtasız ve Tokgöz ayrıca Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile İç Anadolu Belediyeler Birliği Sekreteri hemşehrimiz Salim Çoruk’u da ziyaret etti.
Ziyaretler sırasında parti çalışmaları hakkında bilgi veren Tahtasız ve Tokgöz, ülke ve Çorum gündemi üzerine Akıllı, Yaşar ve Çoruk ile değerlendirme yaptı.
Öte yandan Çorum heyetini Ankara ziyaretinde Milletvekili Tufan Köse, TBMM eğitim ve sosyal tesisinde ağırladı.
(Haber Merkezi)
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