Tahtasız ve Tokgöz, Rektör Öztürk ile görüştü

Tahtasız ve Tokgöz, Hitit Üniversitesi’nin mevcut durumu ve pandemi sürecinde uygulayacağı kararlar hakkında Rektör Öztürk’ten bilgi aldı.

Öztürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tahtasız ve Tokgöz’e teşekkür etti. (Haber Merkezi)