Tahtasız ve Tokgöz, Rektör Öztürk ile görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Güncel 07.06.2020, 17:49
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Tahtasız ve Tokgöz, Hitit Üniversitesi’nin mevcut durumu ve pandemi sürecinde uygulayacağı kararlar hakkında Rektör Öztürk’ten bilgi aldı.
Öztürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tahtasız ve Tokgöz’e teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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