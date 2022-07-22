Tahtasız ve Aylar’dan Tunç Soyer’e teşekkür

İzmir’de bazı ziyaretler düzenleyen Tahtasız ve Aylar, bürokratlara Mecitözü’nün temel sorunlarını ileterek, çözüm konusunda destek istedi. İlk olarak eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret eden Tahtasız ve Aylar, yakın ve sıcak ilgisinden dolayı teşekkür etti. Başkan Soyer ile bir süre sohbet eden Tahtasız ve Aylar, gündemi ve parti çalışmalarını ele aldı. Soyer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum heyetine teşekkür etti.

Tahtasız ve Aylar, daha sonra İzmir ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özer’e de teşekkür ziyaretinde bulundu. Kerim Özer ile birlikte Mecitözü için hibe edilen otobüsü inceleyen ve aracı teslim alan Tahtasız, Aylar ve Özbal, desteklerinden dolayı teşekkürlerini bildirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

