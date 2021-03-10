Tahtasız ve Aylar’dan İstanbul ziyareti

CHP İl Başkanı Tahtasız ve Mecitözü Belediye Başkanı Aylar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret ederek bir görüşme yaptı.

Tahtasız ve Aylar, daha sonra ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Parti Meclis Üyeleri Gökhan Günaydın, Zeynel Emre, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İBB Vakıf Müdürü Perihan Yücel, İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, Koordinatör Yardımcıları Mustafa Yılmaz, Osman Cayak ve bazı bürokratları ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Halk TV'de Eylül Han Tezel'in sunduğu “Yerelden Siyaset” adlı canlı yayın programına katılarak Çorum’un sorunlarını dile getirdi.

Programa; Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Amasya İl Başkanı Av. Turgay Sevindi ve Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz katıldı.

Tahtasız, programın ardından Eylül Han Tezel’e CHP Çorum Kadın Kolları’nın yaptığı bronş ve anahtarlık hediye etti.

Tahtasız ve Aylar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ise Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın Kadeş Barış Anlaşmasına vurduğu mührü hediye etti.



ÇORUM’UN VE MECİTÖZÜ’NÜN TEMEL SORUNLARI İLETİLDİ

Ziyaretler sırasında Mecitözü’nün ve Çorum’un temel sorunları ve çözüm önerileri istişare edildi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Çorum’un bir turizm ve sanayi şehri olduğunu anlatarak, Çorum’un önünü açacak yatırımlar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir süre sohbet eden Tahtasız, Ankara – Samsun demiryolu hattının hizmet vermeye başlamasıyla birlikte İstanbul Boğazının da rahatlayacağını dile getirdi. Tahtasız, “Çorum bölgemizin yıllık 14 milyon nakliyesi vardır. Bu yük yaklaşık 444 bin kamyon ile taşınabilir. Samsun Limanı ile Mersin limanı arasında yapılacak demiryolu vasıtası ile Samsun, Merzifon, Çorum, Kırıkkale, Aksaray, Mersin’e yük transferleri gerçekleştirilebilecektir. Böylece transferler çok daha hızlı uluslararası pazarlara ulaşabilecek maliyeti çok aşağıya çekecektir” diye konuştu.

Hititlerin başkenti Hattuşa’nın bir turizm cenneti olması için destek talebinde bulunan Tahtasız, “Çorum, havaalanı ve tren yolu olmayan, buna rağmen kendi insanlarının yatırımlarıyla bölgenin en fazla ihracatını yapan, Kızılırmak Deltasının merkezidir. Kalkınmamızı sağlayacak en önemli unsurlardan birisi, sahip olduğumuz kültürel mirasımızdır. Hititlerin başkenti Hattuşa’ya sahip olan bu imkanları tam anlamıyla değerlendirememiş ve turizm konusunda atılım içerisine girememiştir.

Hattuşa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat direktifleriyle, ilk milli kazılarımızın başlangıç noktasıdır. Ortaköy ilçesindeki Şapinuva ören yeri de büyük bir Hitit kenti olup kazıları hala sürmektedir.

İlimiz kültür turizmi için çok önemli alt yapılara sahiptir. Yarım kalan turizm yatırımlarından gündeme taşıdığımız Alacahöyük Hitit Köyü projesi, Gölpınar Hitit Barajı rekreasyon projesi ve diğer turizm projelerimizin hayata geçirilmesi için desteğinizi bekliyoruz” dedi.

Tahtasız ve Aylar, ziyaretin anısına Çorum’un simgesi; leblebi, pirinç, ceviz, mantı, kolonya bazı hediyeler takdim etti.

İmamoğlu, Kaftancıoğlu, Parti Meclis Üyeleri ve diğer bürokratlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve Aylar’a teşekkür ettiler, kendilerine iletilen sorunların takipçisi olacaklarını açıkladılar.

CHP İl Başkanı Tahtasız, yakın ilgisi, desteği ve misafirperverliklerinden dolayı İmamoğlu, Kaftancıoğlu ve diğer siyasilere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

