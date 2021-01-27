Tahtasız ve Aylar’dan Ankara ziyareti

CHP İl Başkanı Tahtasız ve Mecitözü Belediye Başkanı Aylar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret ederek bir görüşme yaptı.

Tahtasız ve Aylar, daha sonra ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında Mecitözü’nün ve Çorum’un temel sorunları ve çözüm önerileri istişare edilirken, ayrıca sorun ve taleplerle ilgili bir dosya sunuldu.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Çorum’un bir turizm ve sanayi şehri olduğunu anlatarak, Çorum’un önünü açacak yatırımlar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Hititlerin başkenti Hattuşa’nın bir turizm cenneti olması için destek talebinde bulunan Tahtasız, “Çorum, havaalanı ve tren yolu olmayan, buna rağmen kendi insanlarının yatırımlarıyla bölgenin en fazla ihracatını yapan, Kızılırmak Deltasının merkezidir. Kalkınmamızı sağlayacak en önemli unsurlardan birisi, sahip olduğumuz kültürel mirasımızdır. Hititlerin başkenti Hattuşa’ya sahip olan Çorum ilimiz turizmde maalesef çok gerilerdedir.

Hattuşa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat direktifleriyle, ilk milli kazılarımızın başlangıç noktasıdır. Ortaköy ilçesindeki Şapinuva ören yeri de büyük bir Hitit kenti olup kazıları hala sürmektedir.

İlimiz kültür turizmi için çok önemli alt yapılara sahiptir. Yarım kalan turizm yatırımlarından gündeme taşıdığımız Alacahöyük Hitit Köyü projesi, Gölpınar Hitit Barajı rekreasyon projesi ve diğer turizm projelerimizin hayata geçirilmesi için desteğinizi bekliyoruz” dedi.

Tahtasız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu'ndan Çorum’a turizm turları düzenlenmesi konusunda da destek istedi.

Yavaş ve Kerimoğlu ise öneriye oldukça sıcak bakarak, pandemi süreci sonunda bu konuda detaylı çalışmalar yapacaklarını ifade ettiler.

Tahtasız ve Aylar, ziyaretin anısına Çorum’un simgesi bazı hediyeler takdim etti.

Yavaş ve Kerimoğlu ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve Aylar’a teşekkür ettiler, kendilerine iletilen sorunların takipçisi olacaklarını açıkladılar.

CHP İl Başkanı Tahtasız, yakın ilgisi, desteği ve misafirperverliklerinden dolayı Yavaş ve Kerimoğlu’na teşekkür etti. (Haber Merkezi)