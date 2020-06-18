Tahtasız ve Alanbay’dan Tarım Müdürü Sarı’ya ziyaret

Çorum Merkez Kertme Babaoğlu Köyü’nde yağmurlu ve rüzgarlı bir havada keçi sürüsüne kurtların saldırması sonucu büyük zarara uğrayan Coşkun Uslu ve ailesinin durumu hakkında Orhan Sarı’ya bilgi veren Tahtasız ve Alanbay, mağduriyetin giderilmesi konusunda destek istedi.

Keçi sürüsüne kurt saldırması sonucu 7 keçinin telef olduğunu, 6 keçinin yaralandığını, 98 keçinin de henüz kayıp olduğunu ve jandarma tarafından aramaların devam ettiğini ifade eden Tahtasız, Uslu ailesi nasıl yardım edilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve Alanbay’a teşekkür etti.(Haber Merkezi)