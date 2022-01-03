Tahtasız, “Vatandaşa tuzak kurmayın”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, iktidarın son aylarda yaptığı yüksek zamların ardından yılbaşı gecesi vatandaşı bir kez daha şok ettiğini belirterek, zamların 2021 yılı enflasyonuna etki etmemesi amacıyla 1 Ocak’ta geçerli olacak şekilde yansıtıldığını, bunun da halkı kandırmak anlamına geldiğini söyledi.

Benzin, motorin ve LPG’ye gelen zamların yılbaşı gecesi doruk noktaya ulaştığına dikkati çeken Tahtasız, gece saatlerinde doğalgaz ve elektriğe gelen yüksek zamların ekonomik düzeni içinden çıkılmaz hale getirdiğini savundu.

Tahtasız, “Madem zam yapacaktınız, yılbaşı öncesi yapsaydınız da çalışanlarımızın maaşlarını da ona göre ayarlayıp enflasyon karşısında ezdirmeseydiniz olmaz mıydı?” diye sordu.

Fahiş fiyatlara karşı yapılan denetimlerin göstermelik olduğunu da vurgulayan CHP İl Başkanı Tahtasız, “Fiyat artışının tek sorumlusu iktidarın yanlış ekonomi politikaları ve üretim maliyetlerini katlayan zamlardır” ifadesini kullandı.

Mehmet Tahtasız, 1 Ocak itibariyle birçok hizmet ve ürüne yeni zamlar yapıldığının altını çizerek, “elektrik, doğalgaz ve akaryakıt, her şeyin temelini oluşturmaktadır. Zamlar bunlarda sınırlı kalmayacak, iğneden-ipliğe tekrar yeni zamlar gelecek ve hayat, ekonomik düzen tamamen alt-üst olacaktır. Kış mevsiminde, işsizliğin doruk noktaya çıktığı bir dönemde yapılan bu zamlar halka zulümdür” diye konuştu. (Haber Merkezi)

