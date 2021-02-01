Tahtasız, sorun ve talepleri Ankara’ya iletti

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulunarak Çorum’un temel sorunlarını iletmişti. Tahtasız ve Aylar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu'nu makamında ziyaret etmişti.

Tahtasız ve Aylar, daha sonra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile görüştü.

Ziyaret sırasında Mecitözü’nün ve Çorum’un temel sorunları ve çözüm önerileri istişare edilirken, ayrıca sorun ve taleplerle ilgili bir dosya sunuldu.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Çorum’un bir turizm ve sanayi şehri olduğunu anlatarak, Çorum’un önünü açacak yatırımlar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Tahtasız, Ankara’da ayrıca beraberinde CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı hemşehrimiz Kenan Nuhut ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Çorum’un genel durumu, sorunları ve yapılması gereken çalışmalar ile parti faaliyetleri ve ülke gündemi ele alındı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Başkanı Tahtasız, CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile de bir görüşme yaptı. Ziyarete; Samsun İl Başkanı Fatih Türkel de katıldı.

Tahtasız, ziyaretlerini CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba’yı ziyaret ederek sürdürdü. Açıkel ve Ağbaba ile bir süre sohbet eden Tahtasız, hem Çorum’daki mevcut durum hakkında bilgi verdi, hem de sorunların çözümü noktasında destek istedi.

CHP üst düzey yetkilileri, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız’a teşekkür ettiler ve kendilerine iletilen sorun ve taleplerin takipçisi olacaklarını açıkladılar.

Tahtasız ise yakın ilgi ve destekleri nedeniyle CHP Genel Merkez yetkililerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)