Tahtasız, Sivas’ta anma etkinliğinde

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinliklerine gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesiyle; 33 aydın, 2 otel görevlisi ile olaylara karışan 2 kişi olmak üzere toplam 37 kişi yakılarak öldürülmüştü.

Olayların 29'uncu yılında anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Anma etkinliklerine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Sivas Milletvekili ve PM Üyesi Ulaş Karasu, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, çeşitli illerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz, Sivas Katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmaması için; sevgi tohumlarını ekip, birlik ve beraberliği sağlamak onlara olan borcumuzdur” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

