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Tahtasız mazbatasını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığı’na seçilen Mehmet Tahtasız mazbatasını aldı.

Tahtasız mazbatasını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığı’na seçilen Mehmet Tahtasız mazbatasını aldı.

27 Şubat 2020 Perşembe 22:30
Tahtasız mazbatasını aldı

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan il kongresinde Güngör Atak ile girdiği seçim yarışını kazanan Mehmet Tahtasız, resmen il başkanlığı görevini üstlendi. Tahtasız, seçim kuruluna giderek, il başkanlığı mazbatasını aldı.

Mazbata törenine Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ilçe başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, eski il başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Konuşmasına tüm Müslüman âleminin mübarek Regaip Kandili ve üç aylarını kutlayarak başlayan Tahtasız, “Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Mazbatamızı bu hayırlı günde almış olmamız inşallah milletimize, memleketimize hayırlı hizmetler yapacağımızın vesilesi olur” dedi.

Memlekete hizmet etmek için onurlu bir görev üstlendiklerini belirten Tahtasız, “Allah utandırmasın. Görevimiz halkımızla bütünleşerek, partimizi iktidara taşıyarak, memleketimize rahat bir nefes aldırmak olacaktır. Bunu birlikte başaracağımızdan eminim. Şimdi artık çalışma zamanı. İktidara yürüdüğümüz, halkımız için umut olduğumuz bu süreçte seçildiğimiz görev önemli bir toplum hizmetidir.

İktidar inancımızı kaybetmeden, her zorluğa göğüs gereceğimize, hiçbir kimseyi ötekileştirmeden, memleketimize, halkımıza hizmet edeceğimize hepinizin huzurunda ve kamuoyunun önünde söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMLERİN İPTALİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Güngör Atak’ın itirazı üzerine iki asıl yönetim kurulu ve tüm yedek üyelerin üyeliklerinin iptal edilmesiyle ilgili süreç hakkında da değerlendirme yapan Tahtasız, “Seçimlerin iptali söz konusu değil. Bunun basına yansıması gerekmiyordu. Bununla ilgili kararı YSK verecektir. Yedek üyeler için takdir edilirse seçim olma ihtimali var. Ancak bu henüz kesin değil” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

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