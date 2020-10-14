Tahtasız, maden ocağını ziyaret etti

Olayda hayatını kaybeden Veli Karaduman’ın cenaze törenine katılan Tahtasız, daha sonra beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte maden ocağı işletmecileri ve yetkililerle görüştü.

Tahtasız, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

İşyeri Sahibi Nazif Yılmaz ve İşletme Müdürü İsa Araç ile görüşen Tahtasız, yaşanan iş kazasının sebebi ve maden ocağının durumu hakkında bilgi aldı.

İşletme Müdürü İsa Araç, işletmede üzücü bir iş kazası yaşandığını, şu anda savcılık ve bilirkişi incelemesinin devam ettiğini belirterek, “Son 20 yıldır ilk defa ölümlü iş kazası yaşadık. İşletmemizde her türlü güvenlik tedbirlerini, gereken önlemleri alıyoruz. Milyonda bir olma ihtimali bulunan bir kaza yaşadık” diye konuştu.

Olayda hayatını kaybeden Veli Karaduman’ın 36 yıldır sektörün içerisinde bulunduğunu hatırlatan Araç, aileye başsağlığı dileyerek üzüntülerini dile getirdi.

İsa Araç, yaşanan kazanın patlama değil, vagonların kayması olduğunu anlatarak, “10 istasyonumuz var. Kömür çıkartılan galeride 1 işçimiz vagonla kayan malzemenin arasında kalarak hayatını kaybetti. 273 çalışanımız, 3 ayrı vardiya halinde çalışmakta. 4 maden mühendisimiz, 2 maden teknisyenimiz, harita kadastro teknikerimiz, 1 işyeri hekimimiz, 1 acil tıp teknisyenimiz görev yapıyor” dedi.

Tahtasız ve beraberindekiler, maden ocağının durumu, yaşanan kazanın sebebi hakkında işletme yetkililerinden bilgi aldı.

Tahtasız’a ziyareti sırasında; İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, parti yöneticileri; Duran Arslan, Meftun Karatepe, Ali Bükücü, Kemal Börekçi, Kıvanç Azman ve bazı partililer de eşlik etti. (Haber Merkezi)