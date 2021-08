Tahtasız: “Maaşlara yapılan zamlar enflasyonla erimiştir”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 1.5 yıldır pandemi sürecinin ağır şartları altında zor günler geçiren vatandaşın hayat pahalılığı ile de tamamen ezildiğini söyledi.

Hükümetin vatandaşa nefes aldıracağı yerde hayatını kolaylaştıracağı yerde tamamen gırtlağına sarıldığını söyleyen CHP İl Başkanı Tahtasız, “Bir yandan pandemi, diğer taraftan terör, yangın, sel baskını, dolu gibi afetler nedeniyle zor günler geçiren halkımız, zamlarla, yüksek enflasyonla da mücadele vermek zorunda kalmıştır” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, son 18 yılın en yüksek Temmuz ayı enflasyonunun yaşandığını belirterek, enflasyonun 21 aydır çift hanelerde olduğunu, yalnızca doğalgaz ve elektrikte yapılan zamların bile; Temmuz ayındaki emekli ve memur maaşı zamlarını büyük oranda yok ettiğini açıkladı.

“YÜKSEK ENFLASYONDA

DÜNYADA 13. SIRADAYIZ”

Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasında her ay fark olduğunu ifade eden Tahtasız, Türkiye'nin yüksek enflasyonda dünyada 13'üncü sırada yer aldığına dikkati çekti.

Doğalgaz, elektrik, akaryakıt gibi temel giderlere yapılan yüksek oranlı zamların hayatın her alanını etkilediğini, iğneden-ipliğe her şeye zam geldiğini dile getiren Mehmet Tahtasız, “zamlar, yüksek enflasyon artık Türk halkının kaderi olmaktan çıkmalıdır. Esnafa, işçiye, çiftçiye, emekliye, geçimini gündelik işlerle sağlayan vatandaşa nefes aldırmak için gereken tüm önlemler daha fazla geç kalmadan alınmalıdır” dedi.

“TEMEL GIDADAKİ ARTIŞ RESMİ

ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE”

Son bir yılda ayçiçek yağının yüzde 60, tavuk ve margarinin yüzde 49, yumurtanın yüzde 27, ekmeğin ise en az yüzde 22 arttığına dikkati çeken Tahtasız, temel besin maddelerindeki artış oranının resmi enflasyon oranını geride bıraktığını, bu durumda halkın mutfağındaki enflasyonun resmi enflasyon oranından çok daha yüksek olduğunu söyledi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, “Reel enflasyon, enerji zamları, emeklimizin ve memurumuzun zamları henüz ceplere girmeden eritti. Memur zammının yüzde 40’ı, SSK emeklisi zammının yüzde 70’i, Bağ-Kur emeklisi zammının da yüzde 77’si elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarla geri alındı” değerlendirmesini yaptı.

“FATURALAR AYLIK EN

AZ 140 LİRA ARTACAK”

Tahtasız, açıklamasını şöyle sürdürdü: “2021 yılında elektriğe yapılan zamların toplamı yüzde 21,9’u bulurken, doğalgaza yapılan zamların toplamı yüzde 18,8 olarak gerçekleşti. Bu zam oranları dikkate alındığında ortalama 230 kilovatsaat tüketime göre elektriğe yapılan zamlar faturayı ortalama 38 lira; ısınma amacıyla ortalama 300 metreküp tüketime göre doğalgaza yapılan zamlar ise faturayı ortalama 102 lira artıracak. Buna göre yalnızca elektrik ve doğalgaz faturalarına yapılan zamlar; ortalama bir tüketimde bütçelere her ay en az 140 lira tutarında ek yük getirecek.”

“MAAŞ ZAMMI CEBE

GİRMEDEN ERİYOR”

Memur ve emeklilerin maaşları resmi olarak açıklanan enflasyon rakamına göre yüzde 5,45 enflasyon farkı dikkate alındığında yüzde 8,45 oranlarında artacak. Maaş artışları başta milyonlarca emekli vatandaşımız olmak enerji faturalarına yapılan zamlar nedeniyle ceplere girmeden erimeye başlayacak.

“MEMUR ZAMMI

YÜZDE 40 ERİDİ”

Temmuz ayı itibarıyla yapılan son zamla en düşük memur maaşı 3 bin 991 liradan 4 bin 336 liraya çıkacak. Buna göre memur maaşı 345 lira artacak. Ortalama tüketim değerleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre enerjiye yapılan zamlar ise faturaları en az 140 lira tutarında artıracak. Buna göre en düşük memur maaşına yapılan son zammın yüzde 40 yalnızca enerji faturalarına yapılan zamma gidecek. Memura yapılan zam neredeyse yarı yarıya erimiş olacak.

“BAĞKUR VE EMEKLİ

ZAMLARI DA ERİDİ”

Zamla birlikte en düşük SSK emekli aylığı 2 bin 326 liradan 2 bin 547 liraya çıkacak. Buna göre SSK emekli aylığı 201 lira artacak. Enerji faturalarına yapılan zamlarla aylık 140 lira ek yük dikkate alındığında SSK emekli aylığının yüzde 70’ı yalnızca enerji zamları nedeniyle erimiş olacak. En düşük Bağ-Kur emeklisinin maaşı da yapılan zamla 2 bin 104 liradan 2 bin 286 liraya çıkacak. Bağ-Kur emeklisinin maaşındaki artış 182 lira olacak. Enerji faturalarına yapılan zammın aylık ek maliyeti 140 lira olduğu dikkate alındığında; Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı yüzde 77 oranında erimiş olacak.

“BAĞKUR VE TARIM EMEKLİ

ZAMMI İSE TAMAMEN BİTTİ”

En düşük Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşı da bin 639 liradan bin 781 liraya çıktı. Buna göre Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşındaki artış 141 lira oldu. Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşına yapılan zam; enerji faturalarına yapılan zammın aylık ek maliyeti dikkate alındığında neredeyse tamamen (yüzde 99 oranında) erimiş olacak.”

(Volkan SINAYUÇ)