Tahtasız, köylerin telefon ve internet sorunlarını iletti

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve CHP Çorum İl Sekreteri Aydın Taşkın, Türk Telekom Çorum İl Müdürü Veysel Akçıl’ı makamında ziyaret etti.

Telekom İl Müdürü Veysel Akçıl’dan kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan Tahtasız, ayrıca ziyaret ettiği köylerde kendisine iletilen sorunları paylaştı.

Köylerde telefon ve internet sorunu yaşandığını, birçok noktada cep telefonlarının çekmediğini, internet erişiminin yavaş olduğunu bildiren Tahtasız, iletişim çağında yaşadığımız günümüzde telefon ve internet erişiminin büyük önem taşıdığını ifade ederek, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Kurum Müdürü Veysel Akçıl ise kırsalda sabit telefon sayısının azaldığını, daha çok mobil telefonlarla ilgili yatırımlar yapıldığını belirterek, köylerin yoğunluk derecesine göre yatırımları sürdüreceklerini açıkladı.

Telekom’a ait kabloların sık sık hırsızlar tarafından çalındığını, bunun da haberleşme ve iletişim sorunlarını beraberinde getirdiğini söyleyen Akçıl, en büyük problemlerinin kırsal alanda yaşanan hırsızlıklar ve devlet malına zarar verme olduğunu anlattı.

Hırsızlık olaylarından dolayı gerek köylerin, gerekse kurumun zor durumda kaldığından yakınan Akçıl, jandarma ve güvenlik güçlerinin olayları aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Tahtasız, Telekom Müdürü Akçıl’a başarılar dileyerek, vatandaşın daha iyi hizmet alması noktasında üzerlerine düşen görevi her zaman yerine getireceklerini iletti.

Akçıl ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve Taşkın’a teşekkür etti.