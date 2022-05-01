Tahtasız: “Karpuz artık dilim dilim satılabiliyor“

Esnafın da, vatandaşın da ortak derdi “zamlar” olurken, CHP heyeti gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

DİLİM DİLİM KARPUZ DÖNEMİ

Vatandaşın aşırı pahalılık ve alım gücünün düşüklüğü nedeniyle karpuzu yarım, çeyrek veya dilim şeklinde aldığına tanık olan CHP İl Başkanı Tahtasız, “Vatandaşı bu duruma düşürenler utansın” ifadesini kullandı.

Esnaf ise kilosunu 10 -15 TL’den sattıkları karpuzu vatandaşın almakta zorlandığını, bu nedenle küçük parçalar halinde sattıklarını dile getirdi. Üreticiler, mazot, gübre, ilaç gibi tarımsal girdilerin pahalılığından, her gün yeni zamların gelmesinden, ürettikleri ürünlerin de karşılığını alamamaktan yakındı. Vatandaşlar ise A’dan Z’ye tüm ürünlere yapılan zamlardan dert yanarak, ekonomideki bozuk düzene bir an önce son verilmesini istediler.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve beraberindekiler, sebze-meyve fiyatlarının pahalılığına tanık olurken, bayram öncesi olmasına rağmen pazarda canlılık olmamasına ve gerek esnaf, gerekse alışveriş yapan vatandaş sayısının az olmasına dikkati çekti. Tahtasız, pazarda bulunanların genel sorunları hakkında bilgi alarak, partinin çözüm önerileri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Pazar ziyaretine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan, Celal Uysal, Burhan Erdem, Gençlik Kolları yöneticisi Kıvanç Azman ve bazı partililer katıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

