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Tahtasız, Karabayır Köyü’nde dayanışma etkinliğine katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Merkez Karabayır Köyü’nde düzenlenen dayanışma etkiliğine katıldı.
Güncel 14.06.2021, 01:30
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Karabayır Köyü Muhtarı Rıdvan Güler, yaz sezonunu, ürün ve hasat döneminin verimli, bereketli ve huzurlu geçmesi, toprağa dengeli bir yağış düşmesi temennisiyle köy halkıyla birlikte yemekli dayanışma etkinliği düzenledi.
Programa CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte katılan İl Başkanı Mehmet Tahtasız, köyün mevcut durumu ve sorunları, talepleri hakkında bilgi alarak Muhtar Rıdvan Güler ve vatandaşlarla sohbet etti.
Muhtar Güler, yakın ve sıcak ilgisi nedeniyle Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür etti.
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