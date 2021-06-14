Tahtasız, Karabayır Köyü’nde dayanışma etkinliğine katıldı

Karabayır Köyü Muhtarı Rıdvan Güler, yaz sezonunu, ürün ve hasat döneminin verimli, bereketli ve huzurlu geçmesi, toprağa dengeli bir yağış düşmesi temennisiyle köy halkıyla birlikte yemekli dayanışma etkinliği düzenledi.

Programa CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte katılan İl Başkanı Mehmet Tahtasız, köyün mevcut durumu ve sorunları, talepleri hakkında bilgi alarak Muhtar Rıdvan Güler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Muhtar Güler, yakın ve sıcak ilgisi nedeniyle Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür etti.



