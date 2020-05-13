Tahtasız kan verdi, bağış çağrısı yaptı

Gerek içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını, gerekse mübarek Ramazan ayı nedeniyle Kızılay’ın kan stoklarının bitme noktasına geldiğine dikkati çeken CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, sağlığı elverişli olan tüm vatandaşları kan vermeye davet etti.

Hemşireler Haftası nedeniyle Kızılay Çorum Şubesi’ni ziyaret eden CHP İl Başkanı Tahtasız, hem kurumda görevli hemşirelerin gününü kutladı, hem de kan verdi.

Yılda 3 kez Kızılay’a kan bağışında bulunan Tahtasız, kan vermenin bir insanlık görevi olduğunu vurguladı.

Kızılay’ın gerek afet, kaza, savaş gibi durumlarda halkın yanında olduğunu, gerekse herhangi bir hastalığı olup da kana ihtiyacı olanların imdadına yetiştiğini ifade eden Tahtasız, “Kimin ne zaman kana ihtiyacının olacağı belli olmaz. Kızılay’ın kan stokları çok güçlü olmalıdır. İçerisinde bulunduğumuz süreçte Kızılay’a olan ihtiyaç artmıştır. Sağlık durumu iyi olan tüm halkımızı Kızılay’a kan bağışlamaya davet ediyorum. Kan vermek bir insana can vermektir. Acı gün dostu Kızılay’a sahip çıkmak toplumsal bir görevdir. Kızılay zor günlerde en yakın dostumuzdur” dedi.

Tahtasız, Kızılay görevlileri ile bir süre sohbet ederek kan bağışında bulundu. (Haber Merkezi)