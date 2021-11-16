Tahtasız, İstanbul’da Çorum Tanıtım Günleri’ne katıldı

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu, dünyanın kültür merkezi Çorum'u tarihi, kültürü, sanatı, gastronomisi, el sanatları, doğal güzellikleri, ürünleri ve turizm değerleri ile İstanbul – Maltepe’de düzenlediği etkinliklerle tanıttı. Tanıtım etkinliklerine CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız da katıldı.

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, federasyon yöneticileri ve Çorumlularla sohbet eden Tahtasız, ilçelerin stantlarını gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Katılımın oldukça yoğun olduğu organizasyonda Çorum’un değerleri ve zenginlikleri konuklara tanıtıldı.

İstanbul Yenikapı sahili etkinlik alanında ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve birçok firmanın stant açtığı etkinliklerde gurbetteki Çorumlular hasret giderirken, misafirler de Çorum’u her yönüyle tanıma fırsatı buldu. Aralarında Resul Dindar, Coşkun Sabah gibi birçok ünlü sanatçının da konser verdiği etkinliklere yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığı öğrenildi.

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, yakın ilgisi ve katkısından dolayı CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a plaket verdi.



(Haber Merkezi)

