Tahtasız: “İcra ve mahkeme dosyalarında büyük artış yaşanıyor”

CHP İl Başkanı Tahtasız, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek halkın ve mahallelerin sorunlarını dinliyor, taleplerle ilgili istişarelerde bulunuyor.

Tahtasız, ziyaret ettiği tüm muhtarlık ofislerinde henüz ilgili kişiye ulaşmamış yüzlerce icra dosyası, mahkeme bildirimi veya trafik cezası dosyasıyla karşılaşıyor.

İcra dosyalarında büyük bir artış olduğunu, belirtilen adreste bulunamayan vatandaşın dosyasının muhtarlık bürosuna bırakıldığını ifade eden Tahtasız, “Muhtarlarımız tebliğ yasasının değişmesini istiyor. Muhtarlarımız mahallenin, halkın sorunlarıyla ilgilenmek durumunda. Ancak birer postacı durumuna düştüler. Adresinde bulunamayan veya ulaştırılamayan bir evrak muhtarlık bürosuna bırakılıyor. Muhtarlar bu evrakları 3 ay saklamak durumundalar. Eğer mahkemelik bir durum var ise evrakın ilk duruşma gününe kadar saklanması gerekiyor. Bu durum muhtarlık ofislerinde yığılmaya neden oluyor. Her bir muhtarlık ofisi, icra dairesine dönüşmüş durumda. İcra, mahkeme, trafik cezası ve diğer bildirimlerden oluşan tebligatlar, muhtarlarımızı çalışamaz duruma getirdi. Günü geçmiş veya ulaştırılamayan evraklar imha ediliyor. Her 6 ayda bir çuvallar dolusu tebligatın imha edildiğini gözlemliyoruz” dedi.

Bu durumun vatandaşların içinde bulunduğu ekonomik durumun göstergesi olduğunun altını çizen Tahtasız, “özellikle pandemi döneminde esnafımız, sanayicimiz, işçimiz, çiftçimiz, dar gelirli vatandaşımız daha büyük sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. Toplumun tüm kesimlerinin ekonomik açıdan rahatlatılması için acil ve radikal kararlar alınmalı ve bir an önce ekonomik açıdan düzlüğe çıkabilmek için çareler, projeler üretilmelidir” ifadesini kullandı.