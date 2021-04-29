Tahtasız, hastaneye kaldırıldı
Güncel 29.04.2021, 10:52
3
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Geçtiğimiz Cumartesi günü koronavirüs testi pozitif çıkan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 10 gün süreyle evinde karantina altına alınmıştı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP Çorum Belediyesi Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız'ın hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
24°
parçalı bulutlu