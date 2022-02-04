Tahtasız: “Hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz”

Samsun’da birilerinin Atatürk anıtını yıkmaya çalıştığını hatırlatan CHP İl Başkanı Tahtasız olayı sert bir dille kınadı. Samsun’da hain emeller besleyen kişi veya kişilerin Atatürk anıtını yıkmaya çalışasına karşı yazılı bir açıklama yapan Mehmet Tahtasız, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak değeridir. Samsun meşale bir şehirdir. Bu şehri ve benzeri şehirleri provokatif eylemlerle gündeme getirme ve huzur bozma girişimleri milletimizin ferasetiyle boşa çıkacaktır. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz” ifadesini kullandı.

“Ey Büyük Atatürk… Hiçbir güç seni Türk milletinin kalbinden ve hafızasından çıkaramaz. Ömrünü adadığın, eserini emanet ettiğin ve yıllardır başı dik yürüyen Türkler burada” diyen Mehmet Tahtasız, Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda nöbet tutan ve Atatürk’e bağlılığını gösteren halkı da kutladı.

Tahtasız, Türk gençliğinin ve Cumhuriyet sevdalılarının karanlık gidişata izin vermeyeceğini de dile getirdi.

(Haber Merkezi)

